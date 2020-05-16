Еврокомиссия рекомендует после снятия карантинных мер и возобновления полетов ограничить передвижение в салонах самолетов и реорганизовать некоторые процедуры.

Еврокомиссия издала рекомендации, в которых содержится ряд мер безопасности, необходимых для обеспечения эпидемиологической безопасности в самолетах после снятия коронавирусных карантинных ограничений, сообщает Reuters.Комиссия рекомендовала компаниям, имеющим отношение к авиасообщению, обязать пассажиров находиться в масках – как на борту самолета, так и в аэропорту, а также реорганизовать процедуру регистрации, сдачи и выдачи багажа таким образом, чтобы уменьшить скопление людей.Также путешественники должны сводить к минимуму количество багажа и передвижений в салоне. Помимо того, подчеркивается важность обеспечения нормальной вентиляции на борту.В то же время издание отмечает, что в рекомендациях отсутствует положение о том, что должно быть увеличено количество свободных мест на борту. Дело в том, что некоторые перевозчики утверждают: с таким условием прибыльный рейс невозможен.Рекомендации не имеют обязательной юридической силы, пишет Reuters, однако они могут стать основой для выработки мер правительствами и авиакомпаниями, когда ограничения на полеты будут сняты.