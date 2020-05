Каждая семья имеет свои традиции и ценности. Нет смысла судить о том, какие из них правильные, но можно понаблюдать, насколько разнообразными они бывают. Портал Tripmydream предлагает восемь фильмов о семейных ценностях.

«Невозможное», Испания, США, драма, 2012 г.

«Потомки», США, драма, 2011 г.

«Вверх», США, мультфильм, драма, комедия, 2009 г.

«Венеция зовет», Франция, Бельгия, комедия, драма, 2019 г.

«Все путем», США, Италия, драма, комедия, 2009 г.

«Дальше живите сами», США, мелодрама, комедия, 2014 г.

«Маленькая мисс Счастье», США, драма, комедия, 2006 г.

«Светлячки в саду», США, драма, 2008 г.

Невозможное – это то, на что готов пойти человек ради спасения своих любимых. Мария и Генри Беннеты вместе с тремя сыновьями отправляются на экзотический курорт. Но неожиданно тропический остров накрывает смертоносное цунами, которое разделяет семейство и заставляет каждого бороться за жизнь в одиночку.Сюжет фильма основан на реальной истории, произошедшей с испанской семьей во время отдыха в Таиланде в 2004 году.Действие ленты «Потомки» происходит на Гавайских островах. На юриста Мэтта Кинга обрушивается сразу несколько дурных вестей. Во-первых, его тяжелобольная супруга Элизабет вскоре должна умереть. Во-вторых, до смерти она долгое время встречалась с любовником по имени Брайан, который живет на соседнем острове. Несмотря на тяжелые чувства, Мэтт все же решает, что другой мужчина, возможно, также любил его жену и имеет право в последний раз ее повидать. Он находит адрес соперника и отправляется к нему вместе со своими дочерьми.Лента была удостоена премии «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий». В основу сценария лег одноименный роман писательницы Кауи Харт Хеммингс.Карл Фредриксен кажется одиноким неприветливым стариком. При этом мало кто знает, что он стал таким после кончины своей супруги Элли. Они познакомились еще в детстве и прожили много счастливых лет, мечтая однажды побывать на знаменитом Райском водопаде, что в Южной Америке. Но Элли ушла, так и не исполнив с Карлом их совместную мечту. Теперь о ней напоминают лишь милые сердцу вещицы и фотографии, которыми обставлен дом героя. Узнав, что его семейному гнездышку грозит снос, Фредриксен решил, что настало время для решительных действий.В 2010 году фильм получил «Оскара» как лучшая анимационная полнометражная лента.Пятнадцатилетний Эмиль считает своих родителей чудаками и даже в какой-то степени стесняется их. Например, они с чего-то взяли, что ему больше идут светлые волосы, потому регулярно их осветляют. А еще они живут в доме на колесах и едят невкусную полезную еду. Лучом надежды становится знакомство с красивой девочкой, которая на каникулах дает концерт в Венеции и приглашает Эмиля. Беда в том, что в поездке Эмилю составит компанию все его безумное семейство Шамодо.Из-за большого наплыва туристов в Венеции создателям фильма разрешили снимать на площади Сан-Марко с семи до девяти часов утра. А оборудование приходилось перевозить по воде.У Фрэнка Гуда не всегда было время на задушевные разговоры со своими четырьмя детьми. Вместо этого он много и тяжело работал, чтобы обеспечить им достойную жизнь и образование. Теплые отношения в семейном кругу поддерживались во многом благодаря усилиям жены Фрэнка. Годами она собирала за одним столом всех взрослых отпрысков, разъехавшихся по разным городам. Но в год, когда ее не стало, Фрэнк с ужасом обнаружил, что дети не горят желанием к нему приезжать. Он принимает решение навестить каждого из них по очереди, чтобы наконец узнать их получше.Посмотрев рабочую версию фильма сэр Пол Маккартни написал песню (I Want To) Come Home, которая затем была номинирована на «Золотой глобус».Попытки Морта Альтмана приучить свою большую семью к соблюдению еврейских традиций оказались напрасными. Разношерстные Альтманы не стали ни более ортодоксальными, ни более сплоченными. На смертном одре Морт решает, что это последний шанс показать своим наследникам истинную суть вещей. В качестве предсмертного желания он просит близких провести неделю скорби после его смерти вместе – под крышей семейного дома.Сценарий ленты основан на одноименном романе американского писателя Джонатана Троппера.Чудаковатая семейка Хуверов откладывает свои проблемы в сторону ради самой младшей, пухлой и неуклюжей Олив, которой позарез нужно попасть на детский конкурс красоты в далекой Калифорнии. В трейлере окажется сама Олив и ее невероятная группа поддержки, в частности принявший обет молчания брат, депрессивный дядя и наркозависимый дед. Поездка обещает быть веселой.Ленте было присуждено две премии «Оскар» – лучшему актеру второго плана (Алану Аркину) и за лучший оригинальный сценарий.От проблем не застрахованы даже самые любящие и благополучные семьи. Лента показывает медленное и мучительное разрушение отношений в семействе Уитчеров. Все началось с того, что Чарльз Уитчер стал невольным виновником автокатастрофы, в которой погибла его супруга Лиза. Бремя этой трагедии, помноженное на проблемы остальных членов семьи, кажется для них слишком тяжелой ношей.Оператором ленты стал Дэниел Модер – супруг Джулии Робертс, исполнившей в драме одну из центральных ролей.