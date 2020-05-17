Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в десятку лучших теннисисток последнего десятилетия, заняв восьмое место из 20 в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За 10 лет украинская спортсменка выиграла 14 турниров

Рейтинг опубликован на сайте WTA, пишет Focus. В него включены 20 действующих теннисисток, которые набрали наибольшее количество баллов с 2010 года.Первое место досталось американке Серене Уильямс, которая выиграла 11 турниров и заработала более 66 тыс. баллов (на 20 тыс. больше, чем любая другая теннисистка).В пятерку лучших вошли чешка Петра Квитова (46 385 баллов), румынская теннисистка Симона Халеп (44 590 баллов), немка Анжелика Кербер (41 090 баллов) и белоруска Виктория Азаренко (39 235 баллов).Свитолина набрала 26 164 баллов, которые обеспечили ей восьмое место в рейтинге. За десять лет харьковская теннисистка выиграла 14 турниров. Ее наивысшим достижением в карьере является третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.