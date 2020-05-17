В отличие от более привычного салата-латука, который примечателен горьковатым привкусом, кресс-салат является родственником горчицы и имеет наиболее яркий вкус из всех листовых салатов. Как его выбрать, хранить и использовать в кулинарии?

В пищу используют пикантные зеленые листья и стебли кресс-салата, которые имеют слегка горьковатый вкус и содержат много железа, кальция, витаминов A, C и E. Зелень салата продается в лотках, пакетах. Также растение продают целиком в горшочках с землей. Его хорошо класть в салаты и супы.Кресс-салат доступен круглый год, но самый лучший можно купить только с апреля по сентябрь. При выборе надо брать растения с сочными темно-зелеными листьями. Не берите салат, если листья пожелтели и увяли.Перед использованием кресс-салат необходимо вымыть и с силой отряхнуть. Отрежьте твердые корни, остальную часть растения можно использовать. Кресс хорошо «звучит» в салатах с рукколой и апельсинами, а также в овощных бульонах, пирогах и омлетах. Его можно использовать при приготовлении бутербродов из белого хлеба с мясом птицы. В блюдах вместо кресс-салата можно использовать рукколу.Кресс-салат очень быстро портится, поэтому хранить его надо в перфорированном пакете в холодильнике, а употребить в пищу желательно в течение нескольких дней после покупки. Зелень салата можно поставить в стакан с водой, накрыть полиэтиленовым пакетом и, опять же, поставить в холодильник. Так салат будет храниться немного дольше.