В ряде французских музеев организованы бесплатные подробные виртуальные туры, с помощью которых можно ознакомиться с искусством разных эпох. Портал France.fr представляет подборку из пяти выставок, исторических памятников и лучших образцов культурного наследия Франции, с которые можно посетить не выходя из дома.
Версаль — почти как вживую
16 «историй» — тематических выставок, иллюстрациями к которым служат оцифрованные картины, — следуют друг за другом в хронологическом порядке, подробно знакомя посетителя с эпохой Короля-Солнца. «Науки в Версале», «Версальская мода» или «Мария-Антуанетта: мать и королева» позволят вам попасть в Версаль той эпохи. А если захочется прогуляться, можно отправиться в знаменитый версальский парк, воссозданный с помощью технологий Google Maps. Прекрасная возможность погрузиться в атмосферу королевского замка, прежде чем самостоятельно отправиться в легендарное предместье Парижа.
Посетите замок Версаль по ссылке: artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
Подземная прогулка в пещере Ласко
Устраивайтесь поудобнее и спускайтесь в пещеру Ласко в долине реки Дордонь, внесенную в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Пещеру обнаружили в 1940 году, и она стала одним из главных объектов по изучению первобытного искусства. Конечно, впечатления от самой пещеры куда сильнее, а на сайте, посвященном археологии и культуре, можно совершить виртуальную экскурсию и познакомиться с ее историей с помощью динамичного видеоряда.
Посетите Грот де Ласко по ссылке: archeologie.culture.fr/lascaux/fr
Ночь в музее Орсе
Почему бы не изучить поближе коллекцию этого прекрасного парижского музея, а некогда вокзала, построенного к проведению Всемирной выставки 1900 года? На Google Arts & Culture проходит виртуальная выставка «От вокзала до современного музея Орсе». Помимо этого, там представлены оцифрованные полотна многих художников, от Ван Гога до Сезанна. Картины представлены по направлениям в живописи (импрессионизм, постимпрессионизм и т.д.), а также в хронологическом порядке. Чтобы узнать о произведении подробнее, нужно кликнуть на изображение. После этого вам обязательно захочется приехать в Париж и посетить музей Орсе.
Посетите музей Орсе по ссылке: artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris
Планета импрессионистов в Нормандии
Немедленно отправляемся в Галактику импрессионистов! В Музее импрессионизма в Живерни собрана уникальная коллекция работ выдающихся живописцев, и у вас есть возможность увидеть полотна 70 импрессионистов из разных стран. Раз каждое полотно — планета, то вместе они образуют систему, повествуя об эпизодах в истории развития импрессионизма: «Огни Италии», «Голландия и Бельгия» или «Важнейшие фигуры». Отличный способ скоротать время в ожидании поездки в Нормандию, в Живерни.
Посетите Планету импрессионистов по ссылке: galaxie.mdig.fr
Кружева и мода в О-де-Франс
С помощью онлайн-выставок можно познакомиться с Кале, французским центром плетения кружев. На Google Arts & Culture представлены четыре тура по музею кружева и моды в Кале. Для начала можно познакомиться с ремесленными традициями города, посмотрев «Кружево как европейское текстильное искусство», а затем изучить творчество Кристобаля Баленсиаги, «волшебника кружева». Платья, выкройки и ткани из музейной коллекции никого не оставят равнодушным и помогут раскрыть секреты кружевного мастерства.
Посетите музей кружева по ссылке: artsandculture.google.com/partner/cite-de-la-dentelle-et-de-la-mode-de-calais