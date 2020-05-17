В ряде французских музеев организованы бесплатные подробные виртуальные туры, с помощью которых можно ознакомиться с искусством разных эпох. Портал France.fr представляет подборку из пяти выставок, исторических памятников и лучших образцов культурного наследия Франции, с которые можно посетить не выходя из дома.

Версаль — почти как вживую

Подземная прогулка в пещере Ласко

Ночь в музее Орсе

Планета импрессионистов в Нормандии

Кружева и мода в О-де-Франс