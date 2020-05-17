Ешьте больше овощей. Спите восемь часов в день. Делайте зарядку. Существует так много советов, как оставаться здоровым, что многие порой не задумываются, что правда, а что вымысел. Предлагаем список наиболее распространенных мифов о здоровье и человеческом теле.

Люди используют мозг всего на 10%

Жвачка переваривается в желудке семь лет

Шоколад может вызвать прыщи на коже

Если хрустеть пальцами – возникнет артрит

Морковь улучшает зрение

Волосы и ногти продолжают расти после смерти

Это утверждение приписывают Альберту Эйнштейну, хотя на самом деле это не соответствует действительности. Вы когда-нибудь слышали, что селезенка используется лишь на 10%? Мозг тоже активен весь, целиком и полностью. Иногда, конечно, человек готов поклясться, что голова работает не на полную мощность, однако разнообразные исследования в области функционирования мозга показали, что в нем нет неактивных отделов. Мозг – это сложная, многозадачная сеть ткани, и разговоры о том, что работает только одна десятая его часть, а все остальное просто желейная масса, не имеют под собой оснований.Жевательная резинка состоит из полимерной или резиновой основы, подсластителей, ароматизаторов, консервантов, смягчителей. Сахар и ароматизирующие ингредиенты – такие, как мятные масла, – легко расщепляются и быстро выводятся из организма. Растительные масла или глицерин, которые используют в качестве смягчителей, тоже не представляют проблемы для пищеварительной системы. Единственный ингредиент, который организм не может переварить, – резиновая жевательная основа, но она преспокойно пройдет через пищеварительную систему за адекватный промежуток времени – примерно за 24 часа.Давно доказано, что шоколад не только не вреден для кожи, но и наоборот – может улучшить цвет лица.Появление прыщей вызвано сочетанием нескольких факторов – таких, как бактерии в порах, стресс, гиперактивные сальные железы, гормоны. И несмотря на то что диета, богатая фруктами и овощами, неоспоримо является самой полезной для здоровья, добавление в нее небольшого количества темного шоколада, лучше всего без добавок, не причинит коже никакого вреда.Это действительно не самая приятная привычка, но слишком опасной ее не назовешь. Чтобы защитить кости, в каждом суставе есть мешочек, наполненный смазочной жидкостью. Когда человек сгибает, вытягивает суставы или хрустит ими, в жидкости образуются небольшие воздушные пузырьки. Когда они лопаются – слышится что-то похожее на хруст или щелчок. Артрит щелканье суставами не вызовет, но может растянуть связки и повлиять на силу пальцев.Морковь действительно содержит витамин А, но вся беда в том, что, как показали клинические исследования, потребление этого витамина даже в большом количестве не улучшает зрение. А миф родился еще во время Второй мировой войны. Тогда британские газеты распространили слух о том, что пилоты едят много моркови, поэтому успешно уничтожают цели на территории фашистской Германии. В реальности же британцы использовали радары и, чтобы скрыть сей факт, придумали легенду, в которую многие верят по сей день.Когда человек умирает, его тело обезвоживается, а кожа стягивается, за счет чего и создается иллюзия роста волос и ногтей. Разные клетки умирают с разной скоростью. Так, после остановки сердца кислород прекращает поступать в мозг, и нервные клетки, не обладая запасом глюкозы, умирают в течение трех-семи минут.Удлинение ногтей – это процесс образования новых клеток, который невозможен без глюкозы. После смерти поступление глюкозы прекращается, а значит, останавливается и рост ногтей. То же происходит и с волосами. Когда сердце перестает перекачивать кровь, прекращается подача энергии, а вместе с этим прекращается и деление клеток, за счет которого происходит рост волос.