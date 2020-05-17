Весной так хочется свежих овощей – капусты, редиски, огурцов, зелени… Но как выбрать вкусные «витаминчики», чтобы не навредить здоровью?

Чудес не бывает, и «настоящие» овощи, как и любые другие, щедро подкармливают стимуляторами роста, удобрениями и т.д. От этого в них накапливается много различных вредных веществ, например, нитратов. В допустимой концентрации они безвредны для организма. Но если их чересчур много, они могут преобразовываться в нитриты, которые как раз опасны. Предельно допустимая норма нитратов для взрослого — 500 мг, а грудному ребенку для отравления хватит и 10 мг. Так что не помешает запомнить несколько правил по выбору свежих овощей.Существует устойчивый миф, что в маленьких и пупырчатых огурцах меньше нитратов, чем в длинных и гладких. На самом деле нитраты могут присутствовать и в одних, и в других. Следите, чтобы огурцы не были рыхлыми, мягковатым и с пятнами.Большая, светлого цвета с ярко выраженной белой сердцевиной — некачественная. Также не покупайте корнеплоды с позеленевшей верхушкой и слишком длинной ботвой.Здоровый и полезный овощ имеет ровную и гладкую кожуру, не должен быть лопнувшим, треснувшим. Качественный редис может быть только с хорошей сочной ботвой.Если мякоть в ягоде светлее, чем кожица, и много белых прожилок — это очень неполезные томаты. Если у помидоров толстая кожура, наверняка они выращены с использованием нитратов.Признак опасности — неестественно темный цвет верхних листьев, слишком большой размер, растрескавшийся кочан, непонятные вмятины. Об опасности свидетельствуют и черные пятна на листьях (этот грибок и есть признак «нитратной» капусты).Слишком темная или ядовито-салатовая окраска, хрупкие листья и коричневые кончики, неестественно длинные стебли — плохие признаки. Если пучок клонится книзу, значит, его заставляли расти быстро и он не смог сформироваться.Надавите ногтем на клубень — молодая безнитратная картофелина будет хрустеть. Если она рыхлая и мягкая, то внутри прячется коварная «химия».Теоретически на организованных рынках или в супермаркетах есть лаборатории для проверки овощей и зелени, но даже в самых законопослушных торговых точках иногда обнаруживают «передозировку». Требуйте у продавца сертификат качества продукции. Также учтите, что из-за высокой дозы нитратов один овощ может вырасти очень большим, а другой, наоборот, «сгореть» из-за перекорма, поэтому будет выглядеть меньше своих нормальных сородичей. Так что выбирайте овощи обычных размеров.Считается, что больше всего нитратов накапливается в зеленых продуктах: салате, луке, капусте, укропе, шпинате. Кроме того, в различных частях растений содержится разное количество «химии». Больше всего ее в корешках, стеблях, жилках и черенках листьев, в кожице и сразу за ней. Можно убрать большую часть нитратов из редиса и огурцов, если срезать с них по 1,5 см хвостика и плодоножки, а также почистить. В капусте откажитесь от верхних листьев и кочерыжки. В зелени не ешьте стебли.