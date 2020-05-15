Народный депутат Украины встретилась с представителями Ассоциации многодетных семей.

Сегодня многодетные семьи Украины – один из самых слабозащищенных слоев населения, который нуждается в поддержке по целому ряду вопросов. Это и помощь государства на бытовом уровне, и поддержка льготами, и обеспечение жильем.Так, 15 мая, народный депутат Украины Юлия Светличная откликнулась на приглашение Ассоциации многодетных семей и посетила информационно-ресурсный центр организации, где вместе с родителями, которые выступили инициаторами встречи, обговорили возможности решения самых острых проблем.Напомним, что согласно рейтингу стран по социальному прогрессу, который включает в себя данные о социальном обеспечении, Украина находится на 80 месте из 149 стран мира. Лишь за минувший год Украина упала на 8 позиций в рейтинге.