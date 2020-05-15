В Международный день семьи народный Юлия Светличная встретилась с Ассоциацией многодетных семей, которая работает уже 26 лет и объединяет большое количество семей Харьковщины.

Об этом народный депутат Украины написала на своей официальной странице в Facebook«Все проблемы известны. Нужны доступные жилищные программы, льготная налоговая нагрузка для родителей-предпринимателей, достойное пенсионное обеспечение для женщин, имеющих статус матерей-героинь. Необходима комплексная программа по улучшению социальной защиты многодетных семей.А главное для семей - быть услышанными государством.Договорились действовать вместе», – подчеркнула Светличная.