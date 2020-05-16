Сегодня Украина отмечает профессиональный праздник работников науки. Однако, по мнению Юлии Светличной, украинской наукой нужно не только гордиться - ее нужно поддерживать.

Каждую третью субботу мая Украина отмечает «День науки» – профессиональный праздник ученых и разработчиков, целью которого является поддержка инициатив научного потенциала страны.По мнению народного депутата Юлии Светличной, лучшей поддержкой должна стать стратегия развития украинской науки.«В Украине много проблем. Иногда их трудно решить. И мы обращаемся в разные страны мира для того, чтобы найти хорошую идею или гениальное изобретение, а затем узнаем, что авторами этих идей или изобретений являются украинцы.Оказывается, не нужно далеко идти – нужно просто поддержать своих ученых.И вопрос не только в недостаточном финансировании. Вопрос в отсутствии стратегии развития украинской науки. Вопрос в том, что мы не слышим своих ученых. А именно их мнение должно быть решающим. Мы должны сделать науку не просто гордостью прошлого, а уверенным завтра. Государство должно гордиться и ценить то, что ценит весь мир. И мы обязательно сделаем это вместе. С днем ​​Науки!», – сказала Светличная в своем обращении, поздравляя украинских ученых с праздником.