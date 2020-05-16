Сегодня Украина отмечает профессиональный праздник работников науки. Однако, по мнению Юлии Светличной, украинской наукой нужно не только гордиться - ее нужно поддерживать.

Каждую третью субботу мая Украина отмечает «День науки» – профессиональный праздник ученых и разработчиков, целью которого является поддержка инициатив научного потенциала страны.

По мнению народного депутата Юлии Светличной, лучшей поддержкой должна стать стратегия развития украинской науки.

«В Украине много проблем. Иногда их трудно решить. И мы обращаемся в разные страны мира для того, чтобы найти хорошую идею или гениальное изобретение, а затем узнаем, что авторами этих идей или изобретений являются украинцы.

Оказывается, не нужно далеко идти – нужно просто поддержать своих ученых.

И вопрос не только в недостаточном финансировании. Вопрос в отсутствии стратегии развития украинской науки. Вопрос в том, что мы не слышим своих ученых. А именно их мнение должно быть решающим. Мы должны сделать науку не просто гордостью прошлого, а уверенным завтра. Государство должно гордиться и ценить то, что ценит весь мир. И мы обязательно сделаем это вместе. С днем ​​Науки!», – сказала Светличная  в своем обращении, поздравляя украинских ученых с праздником.


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