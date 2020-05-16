Полиция продолжает расследовать уголовное производство по факту избиения жительницы Золочевского района.

Полицейские установили, что семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили поочередно телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальной сети.Сейчас следователи сообщили о подозрении в совершении преступления 22-летнему парню и 18-летней девушке.Досудебное расследование, открытое по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, продолжается.Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.