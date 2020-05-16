Вашему вниманию предлагается краткий обзор основных событий, которыми жил Харьков за последнюю неделю.В Харькове после перестрелки введен план-перехват
Попытка угона BMW X6 на улице Минской закончилась перестрелкой с полицией.
В Харькове суд арестовал подозреваемых в громком деле об избиении подростка
Оба фигуранта будут находиться в следственном изоляторе 60 дней, без права внесения залога.
Больницы Харьковской области не обеспечивают обещанное бесплатное лечение от коронавируса
Близкие умершего от коронавируса мужчины опубликовали списки лекарств для покупки, которые им выписывали врачи.
В ХОГА врут о «Большой стройке» Зеленского?
На сайте областной администрации отчитываются о, успешно строящихся объектах в рамках программы Зеленского «Большая стройка». Однако строительство большинства из них было начато еще задолго до неё.
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки отправили под арест без права залога
В Киевском районном суде города Харькова избрали меру пресечения для гражданина Узбекистана, которого обвиняют в том, что вечером 11 мая он напал на несовершеннолетнюю девочку, затащил ее в лес и изнасиловал.
Рейтинг регионов по распространению коронавируса: Харьковская область среди лидеров
Согласно данным, опубликованным Центром общественного здоровья, Харьковская область занимает четвертую позицию по темпам распространения коронавирусной инфекции
«Отсутствует стратегия развития науки»,– Юлия Светличная о проблемах украинских ученых
По мнению Юлии Светличной, украинской наукой нужно не только гордиться - ее нужно поддерживать.