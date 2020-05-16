Вашему вниманию предлагается краткий обзор основных событий, которыми жил Харьков за последнюю неделю.

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