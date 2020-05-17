Как сообщает пресс-служба ГСЧС, за утро 17 мая в городе произошло два пожара, которые закончились трагедией для владельцев квартир.

Так, в 5:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме по улице Танкопия. На момент прибытия спасательных подразделений в квартире на втором этаже горели домашние вещи и диван. Площадь пожара составила около 5 кв.м. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело владельца квартиры, мужчины 1952 года рожденияЕще один пожар произошел в 8:43 на улице Кузнецкой. К месту происшествия выехали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент их прибытия в доме горели мебель и домашние вещи, а площадь возгорания составила около 20 кв.м. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело владельца жилья, мужчины 1941 года рождения.