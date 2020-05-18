С нетерпением жду лета. Как мне кажется, в теплое время года риск заболеть коронавирусом значительно снизится, ведь вирусы не любят тепло и ультрафиолет. А что по этому поводу думают специалисты? Лилия Альшанская

Риск заболеть Covid-19 летом такой же, как и в любое другое время года. Так считают в Центре общественного здоровья МОЗ.– Заболеть Covid-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания, – отвечают специалисты МОЗ.Там напомнили, что вирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями – через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного Covid-19 во время кашля или чихания. Коронавирус не передается воздушным путем – он не способен переноситься потоками воздуха на большие расстояния от больного человека.Украинские медики также обращают внимание, что употребление алкоголя не уменьшает риск инфицирования. Более того, это может привести к осложнениям при лечении.Кроме того в МОЗ опровергли мнение, что горячая ванна может защитить от Covid-19.– Нормальная температура тела держится в пределах 36,5–37°С независимо от температуры воды в ванне или в душе, – поясняют медики.Для уборки в домашних условиях достаточно использовать бытовые моющие и дезинфицирующие средства.Кстати, китайские ученые еще в феврале установили, что скорость распространения коронавируса зависит от температуры, быстрее всего он может распространяться при 8,72°С. В жарких странах распространение болезни может быть замедленно, в отличие от стран с холодным климатом. Однако ученые подчеркивают, что само по себе повышение температуры и влажности с приходом весны и лета не обязательно приведет к снижению темпов заражения, если не применять меры по борьбе с эпидемией.Эксперты Всемирной организации здравоохранения недавно заявили, что Африканский континент может стать следующим эпицентром пандемии коронавируса.