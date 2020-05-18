Любую сыпь на теле ребенка обязательно и не откладывая нужно показывать врачу.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал харьковский врач-педиатр Евгений Комаровский.Он отметил, что, если сыпь не исчезает при надавливании на нее, если она имеет вид кровоизлияний, следует обратиться к врачу.– Если появление подобной сыпи сопровождается рвотой и повышением температуры тела, используйте все возможности для того, чтобы как можно быстрее доставить заболевшего ребенка в ближайшую больницу, – говорит Евгений Комаровский.