Немецкий фотограф Астрид Кирхерр, чьи яркие изображения "Битлз" в начале 1960-х годов помогли превратить их в культовых личностей, умерла в возрасте 81 года, сообщили немецкие СМИ 16 мая.

Кирхерр скончалась в Гамбурге после тяжелой болезни, сообщили близкие к ней несколько средств массовой информации, включая еженедельник Die Zeit и общественное телевидение NDR.Она познакомилась с The Beatles и подружилась с ними в 1960 году во время гастролей в Гамбурге, прежде чем они достигли всемирной известности.В то время в состав группы входили пять участников: Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, а также басист Стюарт Сатклифф и барабанщик Пит Бест, которого позже сменил Ринго Старр.Кирхерр стала подругой Сатклиффа, и именно она переодела ребят в кожаные куртки, а в следующий приезд The Beatles в Гамбург, весной 1961 года, предложила новые причёски — волосы, зачёсанные на лоб и уши, а чуть позднее — пиджаки без воротников и лацканов.Стюарт Сатклифф влюбился в Астрид и остался в Гамбурге, но умер от кровоизлияния в мозг в 1962 году.Кирхерр сделала множество фотографий группы, показав их как мятежников и романтиков. Позже она жила в основном за счет прав на воспроизведение фотографий, сообщает NDR. Позже фотограф поддерживала связь с The Beatles, в частности с Харрисоном.