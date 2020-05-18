Человек, который подхватил коронавирусную инфекцию, наиболее заразен в первый день после появления симптомов.

На четвертый день, после проявления первых симптомов, человек с коронавирусной инфекции практически не опасен для окружающих. А уже через семь дней, после проявления симптоматики, человек на 100 процентов не представляет опасности для окружающих. Такое заявление сделал немецкий вирусолог, Кристиан Дростен, который был удостоен международной премии за вклад в освещение пандемии COVID-19.Согласно данным новейших исследований, порядка 44% случаев инфицирования происходили как раз в период, когда носитель вируса не догадывается о своем заболевании и не обращает внимания на незначительную и весьма неспецифическую симптоматику.В связи с этим Дростен настоятельно рекомендует не отказываться он ношения маски, поскольку никто не может со 100-процентной уверенностью знать, что не инфицирован, и именно в этот бессимптомный период человек может активно заражать окружающих.