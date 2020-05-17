Ровно три года назад в Харькове прошел центральный матч футбольного сезона Украины – финал Кубка Украины по футболу.

Народный депутат Украины Юлия Светличная напомнила о празднике большого футбола, который 17 мая 2017 года собрал на трибунах главной футбольной арены Харькова более 25 тысяч зрителей на финальном матче Кубка Украины между Шахтером и Динамо.Тогда, благодаря инициативе областных властей, именно Харьков стал обладателем возможности проведения центрального матча сезона.«Считаю, что именно в этот день нам вместе с ФФУ удалось вернуть футбол в Харьков.Тогда, после финала Кубка Украины, у меня уже не было никаких сомнений, что мы сможем обеспечить харьковчанам возможность увидеть лучшие европейские команды в Харькове. Было сложно, но слово держали.В то время это было очень важно, потому что это было не только про футбол - это про возможности и силу региона, уверенность и единство людей.Потом были матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, яркие моменты от Металлист-1925 и важнейшие победы сборной Украины.А исполнение гимна харьковскими болельщиками было гордостью для всей страны», – написала Юлия Светличная.