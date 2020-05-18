Протестуют лишь те, у кого сегодня выходной. Скорая не прекращает работу.

Сегодня сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф вышли на акцию протеста из-за ситуации, связанной с отношением властей к работе медработников.Врачи, фельдшеры и водители «скорой» требуют выплатить им обещанные министром 300 % надбавки за работу с коронавирусом, а также обеспечить средствами индивидуальной защиты в полном объеме.По словам директора центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, 300% получат только те, кто работал с подтвержденными случаями COVID19 . Сейчас надбавки выплатили только 244 сотрудника.