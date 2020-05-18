По словам водителей, руководство заставляет скрывать случаи коронавирусной инфекции.

Сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф вышли на протест в связи с невыплатой обещанных надбавок тем, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией.По словам участников акции, в руководстве заставляют фиксировать случаи госпитализации больных COVID-19 как пневмонию«Нас обманывают крепко. Мы возим больных COVID-19, но нам запрещают их кодировать. Старшие врачи говорят что не кодировать, а кодировать как пневмонию. В инфекционку ездят все водители, все скорые помощи всегда. То есть все мы можем заразиться там. Нам не выплачивают наши деньги», – рассказал один из водителей «скорой» Юрий.По словам водителя, были случаи, когда пациентов с очевидными признаками коронавирусной инфекции отказывались принимать в инфекционные отделения«Нам выдали спецкостюмы и отправили на вызов на Клочковскую. Парень контактировал с Польшей. Сухой кашель, температура за 39 зашкаливает. Мы его повезли в областную детскую инфекционную больницу №8. Когда мы подъезжали туда фельдшер спросил старшего врача в какой бокс помещать, на что был ответ «Что вы себе позволяете, снимите маскарад костюмы и везите человека в 4-ю больницу с ОРВИ».