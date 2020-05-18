Как сообщают в полиции, злоумышленницей оказалась 55-летняя жительница Немышлянская района.

17 мая около 11:25 в дежурную часть Немышлянского отдела полиции поступило сообщение о том, что на Московском проспекте женщина нанесла ножевые ранения своей 68-летней соседке. В результате полученных повреждений пострадавшая погибла.

По данному факту следователями полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.



Следственные действия продолжаются.Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.