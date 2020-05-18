По состоянию на 18 мая в Харькове зафиксировано 458 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 тыс. 285 подозрений на COVID-19, из которых 789 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 182 человека, из них 140 - жители Харькова. Также за это время 161 пациент выздоровел, 30 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 18 мая в Украине - 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 тыс. 276 пациентов выздоровели. В общем заболели 1 тыс. 324 ребенка и 3 тыс. 650 медиков. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.