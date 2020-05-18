Власти недоплатили более 93% компенсации за перевозку льготниковКак сообщает издание Харків Times, со ссылкой на пресс-службу ЮЖД, за I квартал текущего года областные власти компенсировали лишь 7% расходов за перевозку льготников по железной дороге.
За первые три месяца 2020 года поездами пригородного сообщения в пределах Харьковской области перевезено пассажиров льготных категорий на 11 млн 103,5 тыс. грн., однако компенсация составила лишь 771,2 тыс. Грн..
В управлении рассказали, что подобное игнорирование обязательств по выплатам «тяжелым бременем ложатся на плечи филиала». Из-за этого предприятие не может обновлять подвижной состав и инфраструктуру, что усложняет улучшение качества обслуживания пассажиров и увеличение количества предлагаемых ею услуг.