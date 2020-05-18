Трамваи №8, 27, а также троллейбусы №2, 24 и 46 с 19 мая временно изменят маршруты движения, трамваи №5 и 6 не будут ходить.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с началом реконструкции пр. Московского, на участке от Гимназической набережной до ул. Богдана Хмельницкого, и продолжением реконструкции на перекрестке ул. Молочная - ул. Плехановская.Трамваи будут курсировать так:№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - Конный рынок - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии; в обратном направлении - по такому же пути следования;№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - Конный рынок - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская; в обратном направлении - по таким же пути следования (по основному пути следования с продлением режима работы до 22:00 и сокращением интервалов движения);№5, 6 - временно не курсируют.Троллейбусы будут ходить следующим образом:№24: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Кузнечная - ул. Университетская; в обратном направлении - по такому же пути следования;№46: м/р «Горизонт» - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины» (Конный рынок); в обратном направлении - по такому же пути следования;№2, часть маршрута: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ст. м. «Университет» - ул. Сумская - пл. Конституции (продлен до пл. Конституции);часть маршрута: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул.Сумская - пл. Конституции (без изменений).