В Харькове объявлен сбор плазмы крови у доноров, переболевших COVID-19.

Об этом сообщила директор центра "Харьков-Плазма" Галина Сироштан, пишет "Суспільне".По словам Сироштан, пробы на антитела отберут методом иммуноферментного анализа, который позволяет определить как качественный, так и количественный состав антигенов и антител. Из компонентов крови планируют разработать иммуноглобулин, которым можно будет лечить COVID-19.Сироштан рассказала, что обычно доноры плазмы получают 250 гривен за один сеанс. Если у них обнаружат антитела к COVID-19, медцентр заплатит в два с половиной раза больше.Как сообщила медицинский директор центра "Харьков-Плазма" Александра Полякова, люди могут приходить в центр плазмы через две недели после выздоровления. Плазму с антителами соберут, полгода подержат на карантине, а затем - отправят на предприятие, которое будет выводить иммуноглобулин.Чтобы начать разработку препарата против коронавируса, фармацевтам нужно 300 литров плазмы (фактически - плазма от 400 доноров). Пока что сдавать плазму переболевшие коронавирусом не приходили.