Министры иностранных дел Украины, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши обнародовали совместное заявление к 76 годовщине депортации крымскотатарского народа, в котором осудили тогдашние и современные репрессии против крымских татар.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД в понедельник, 18 мая.В заявлении указано, что в результате преступной депортации советской властью крымскотатарского народа с территории его исторического проживания – Крыма – в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и России, умерла почти половина всех депортированных. Остальные испытывали целенаправленную культурную и языковую ассимиляцию и не имели права вернуться в Крым до 1989 года.Министры иностранных дел отмечают, что трагедия крымскотатарского народа повторилась в 2014 году после оккупации Крыма Россией."Не случайно Россия, которая глорифицирует сталинский тоталитарный режим, продолжает свою преступную политику в XXI веке во временно оккупированном Крыму: это запрет Меджлиса крымскотатарского народа, систематические репрессии, преследования и нарушения прав крымских татар, которые оказывали сопротивление российской вооруженной агрессии против территориальной целостности Украины. Это заставило тысячи крымских татар, коренной народ Крыма, покинуть свои дома и уехать на материковую часть Украины", – говорится в заявлении.Министры иностранных дел почтили память жертв депортации, выразили поддержку крымскотатарскому народу в его борьбе за свои права и осудили агрессивную политику РФ в отношении Украины и новые репрессии против крымскотатарского народа."Призываем Россию прекратить нарушение фундаментальных принципов международного права, в полной мере выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, и требования международного сообщества относительно деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Какие бы попытки не делала Россия для легитимизации оккупации полуострова, факт остается безоговорочным: Крым – это Украина", – резюмировали министры.Напомним, 18 мая в Украине – День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. В этот день с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.