В Харьковском театре для детей и юношества разгорелся скандал из-за увольнения главного режиссера новым руководством.

Как сообщают журналисты издания NewsRoom , в марте 2020 года областной совет назначил нового руководителя театра Татьяну Цвилую, которая ранее возглавляла литературную часть.Вскоре после начала карантина, когда сотрудники театра оказались на вынужденном простое, главный режиссер, часть актеров и мастеров сцены получили уведомление о том, что руководство не намерено с ними продлевать контракты.За уволенных сотрудников вступились коллеги.«Цвилая Т.В. не имеющая проф.образования и опыта работы в драм.театре была выбрана комиссией областной администрации и назначена на должность директора ХТДЮ с 11.03.2020. Еще не успев приступить к своим полномочиям начала провоцировать раскол внутри коллектива театра, решив, что государственный театр ее частная собственность, кормя с руки одних, обещая должности, звания и выводя из простоя на полную з.п. во время всеобщего карантина и угрожая увольнением другим», – написала на страничке театра одна из сотрудниц Олеся СокурНовый директор театра с обвинениями в свой адрес не согласна и уверяет, что действует в рамках законодательства, а решать вопрос продления контракта будет конкурсная комиссия.