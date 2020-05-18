В Харьковском театре для детей и юношества разгорелся скандал из-за увольнения главного режиссера новым руководством.Как сообщают журналисты издания NewsRoom, в марте 2020 года областной совет назначил нового руководителя театра Татьяну Цвилую, которая ранее возглавляла литературную часть.
Вскоре после начала карантина, когда сотрудники театра оказались на вынужденном простое, главный режиссер, часть актеров и мастеров сцены получили уведомление о том, что руководство не намерено с ними продлевать контракты.
За уволенных сотрудников вступились коллеги.
«Цвилая Т.В. не имеющая проф.образования и опыта работы в драм.театре была выбрана комиссией областной администрации и назначена на должность директора ХТДЮ с 11.03.2020. Еще не успев приступить к своим полномочиям начала провоцировать раскол внутри коллектива театра, решив, что государственный театр ее частная собственность, кормя с руки одних, обещая должности, звания и выводя из простоя на полную з.п. во время всеобщего карантина и угрожая увольнением другим», – написала на страничке театра одна из сотрудниц Олеся Сокур
Новый директор театра с обвинениями в свой адрес не согласна и уверяет, что действует в рамках законодательства, а решать вопрос продления контракта будет конкурсная комиссия.