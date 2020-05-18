96 детей родилось в Харькове за последние три дня – 15, 16 и 17 мая.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, 15 мая в городе появилось на свет 50 детей: 19 мальчиков и 31 девочка, в том числе четыре двойни – два мальчика родились в городском перинатальном центре, еще два мальчика – в областном перинатальном центре, а также две девочки и два мальчика - в региональном перинатальном центре.В субботу, 16 мая, в городе был 21 новорожденный: 13 мальчиков и 8 девочек.В воскресенье, 17 мая, в городе родилось 25 детей: 17 мальчиков и 8 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика появились на свет в городском перинатальном центре.