В ходе расследования установлено, что старший лейтенант полиции приобрел особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен.

Во время проведенных обысков по месту жительства полицейского следователи обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с веществом бирюзового цвета, один полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета, фрагменты фольги с налетом. По заключению эксперта, изъятые вещества содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен - «PVP».21 января 2020 полицейскому сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное приобретение, хранение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта).Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.