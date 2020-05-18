Введение Евросоюзом выравнивающего налога на выбросы CO2 может сделать неконкурентоспособной продукцию украинской промышленности, это вполне реальная угроза.

Об этом заявил замминистра энергетики и окружающей среды Алексей Рябчин.По его словам, вполне допустима ситуация, при которой промышленное лобби Европы поднимет вопрос о том, что их конкуренты в Украине (Китае, других странах) используют в производстве экологически грязные технологии, что значительно снижает цены на их продукцию.— Один из самых больших страхов, который есть у промышленности, — это налог на границе, — рассказал Рябчин. — В Европе делают нам вот этот выравнивающий налог СО2. Это относится к электроэнергии, металлу, ко всему, что произведено с помощью угля и нефти.По его словам, выравнивающий налог превратит всю украинскую промышленность, основанную на энергии угля и мазута, в музей истории индустрии XX века.Подобный прецедент уже есть в сфере авиаперевозок. Треть стран Евросоюза обратились к главе Еврокомиссии с просьбой ввести всеобщий налог на авиацию в качестве платы за загрязнение окружающей среды, чтобы поставить все страны ЕС в одинаковые условия.