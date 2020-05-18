Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от Гимназической набережной до дома №32 по пр. Московскому, будет запрещено с 23:00 18 мая до 1 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам:

- при движении в сторону пл. Конституции: - пр. Московский - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - ул. Юлия Чигирина или Харьковская набережная;

- при движении в сторону ул. Богдана Хмельницкого: - пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - пл. Героев Небесной Сотни.

На время работ автобус №249э будет курсировать так:

- при движении в сторону пл. Конституции: - пр. Московский - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - Харьковская набережная - пр. Московский и далее по маршруту;

- в сторону пл. Защитников Украины: - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пер. Подольский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - пл. Героев Небеснои Сотни - пр. Московский и далее по маршруту.

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