С сегодняшнего дня, 18 мая, Кабмин вводит на период действия карантина государственное регулирование цен на товары, имеющие социальное значение, и на товары противоэпидемического назначения, сообщила пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.Соответствующее постановление (№341) было опубликовано 8 мая в газете «Урядовый курьер» и должно вступить в силу через 10 дней.
В ведомстве уточнили, что госрегулирование будет осуществляться путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения. Это постановление касается только розничной стоимости продукции, а изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.
Согласно документу, начало применения задекларированных розничных цен зависит от процента их повышения, а именно:
- в случае повышения цен на 15% и более – применение розничной цены возможно не ранее чем через 30 дней (без учета дня декларирования);
- в случае повышения цен на 10-15% – применение розничной цены возможно не ранее чем через 14 дней;
- в случае повышения цен на 5-10% – применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня.
В тех случаях, когда рост стоимости продукции произошел вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение цен не нужно. Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5% и более, действовавшая до введения скидки.