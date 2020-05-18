С сегодняшнего дня, 18 мая, Кабмин вводит на период действия карантина государственное регулирование цен на товары, имеющие социальное значение, и на товары противоэпидемического назначения, сообщила пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Соответствующее постановление (№341) было опубликовано 8 мая в газете «Урядовый курьер» и должно вступить в силу через 10 дней.В ведомстве уточнили, что госрегулирование будет осуществляться путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения. Это постановление касается только розничной стоимости продукции, а изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.Согласно документу, начало применения задекларированных розничных цен зависит от процента их повышения, а именно:- в случае повышения цен на 15% и более – применение розничной цены возможно не ранее чем через 30 дней (без учета дня декларирования);- в случае повышения цен на 10-15% – применение розничной цены возможно не ранее чем через 14 дней;- в случае повышения цен на 5-10% – применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня.В тех случаях, когда рост стоимости продукции произошел вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение цен не нужно. Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5% и более, действовавшая до введения скидки.