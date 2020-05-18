В Чугуеве еще у семерых человек выявили коронавирус.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила городская голова Галина Минаева."Вынуждена донести такие новости: за последние сутки зарегистрировано плюс 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Чугуеве, в том числе у двух детей. Все они - из круга контактных лиц ранее подтвержденных случаев", - отметила мэр.По ее словам, всего в Чугуеве зафиксировано 23 случая заболевания коронавирусом."На стационарном лечении находятся 7 человек. 14 взрослых и 2 ребенка находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей первичного звена (самоизоляция)", - уточнила Минаева.Позже в Харьковском областном лабораторном центре уточнили, что речь идет о ранее выявленных случаях коронавируса, которые подтвердили повторные тесты.