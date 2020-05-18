Денежную помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на сайте Министерства социальной политики в разделе «е-сервисы».

Также подать электронное заявление на получение пособия можно воспользовавшись порталом государственных услуг «Дія».Для того, чтобы оформить помощь, необходимо:- получить электронный ключ для подписания электронных документов;- открыть социальный счет в банке для перечисления средств;- получить справку ОК-7 в Пенсионном фонде любого района (можно заказать онлайн на сайте Пенсионного фонда);- иметь свидетельство о рождении ребенка.Подробнее о том, как подать заявление онлайн, можно ознакомиться на сайте Департамента труда и социальной политики.Электронное заявление будет обработано в течение трех дней. Выплата пособий осуществляется в соответствии с графиком выплат всех видов пособий и финансированием.Отметим, получить денежную помощь могут предприниматели 1-й и 2-й групп, которые уплачивают Единый социальный взнос и имеют детей до 10 лет.