Денежную помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на сайте Министерства социальной политики в разделе «е-сервисы».Также подать электронное заявление на получение пособия можно воспользовавшись порталом государственных услуг «Дія».
Для того, чтобы оформить помощь, необходимо:
- получить электронный ключ для подписания электронных документов;
- открыть социальный счет в банке для перечисления средств;
- получить справку ОК-7 в Пенсионном фонде любого района (можно заказать онлайн на сайте Пенсионного фонда);
- иметь свидетельство о рождении ребенка.
Подробнее о том, как подать заявление онлайн, можно ознакомиться на сайте Департамента труда и социальной политики.
Электронное заявление будет обработано в течение трех дней. Выплата пособий осуществляется в соответствии с графиком выплат всех видов пособий и финансированием.
Отметим, получить денежную помощь могут предприниматели 1-й и 2-й групп, которые уплачивают Единый социальный взнос и имеют детей до 10 лет.