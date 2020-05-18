В Украине этим летом позволят открыть пляжный сезон, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Санврач объяснил, что в морской и проточной воде трудно заразиться COVID-19.

- В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук. И специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, наверное как и в других странах мира, - отметил Ляшко во время брифинга.По словам главного санврача, несмотря на то, что в пресной воде возбудитель коронавируса может выжить, ученые считают, что в реках с проточной водой заразиться достаточно трудно.- Это может быть только при близком контакте, - добавил Ляшко.