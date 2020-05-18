Астролог представил астропрогноз на ближайшие дни.

Вы, возможно, хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что она не подведет. Осторожно. Именно эта уверенность может сыграть с вами злую шутку. Завтра кто-то, сам того не осознавая, будет усложнять вашу жизнь.Будьте предельно внимательны в финансовых делах, вплоть до самых ерундовых. Не отмахивайтесь от советов, они могут быть полезны. Завтра можете вздохнуть спокойно. Ваше активное участие не понадобится.Ложное движение может положить конец отношениям, верное — укрепить их и вывести на новый уровень. Главное — доверять близким людям. Завтра не слишком подходящий день для отдыха. Надо вплотную заняться работой.Ваше мнение никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Завтра влияние Луны настроит на не совсем свойственный вам лирический лад. Впоследствии будет трудно понять причины тех или иных поступков.Хороший период для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе ваши действия не приведут. Завтрашний день принесет понимание ошибок, однако намеков на то, как их исправить, не предвидится.Люди, настроенные недоброжелательно, будут чем-то заняты, и до вашей особы руки у них не дойдут. Надо успеть использовать удачный момент. Завтра не тот день, когда следовало бы заботиться о чувствах окружающих.Вам, возможно, захочется побыть маленьким и слабым. Лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия не оправдают себя. Завтра вы будете склонны идеализировать все и вся.Обращайте поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше — на то, что они делают. Намеренно или нет, вас могут ввести в заблуждение. Завтра остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих.Сейчас нет смысла надеяться на всеобщую поддержку. Будут кивать головой, но ничего не сделают. Завтра надейтесь на лучшее, но не забывайте о страховке. Вам удастся сделать многое, но соломки все же постелите.Успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности. Никакие неожиданности помешать не должны. Завтра можно будет расслабиться. Гора придет к вам лично, и тащиться к ней не придетсяДоверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Никто не собирается вас обманывать, но мало ли что. Завтра займитесь поиском новых знаний, они могут пригодиться.Вам рекомендуется побольше смеяться. Это единственное, что сможет сделать ваше существование сносным. Завтра довольно трудно будет с кем-либо о чем-либо договориться. Постарайтесь отложить важные разговоры.