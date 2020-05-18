Инцидент произошел утром 18 мая.

Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции, водитель автомобиля «Honda Civic» совершил два выстрела из пистолета в сторону транспортного средства «Renault Sandero», за рулем которого находился 39-летний мужчина.По предварительным данным, причиной конфликта стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей.Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.Личный состав полиции Харькова ориентировано на установление и задержание владельца автомобиля «Honda Civic».