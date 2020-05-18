Первый месяц лета порадует украинцев несколькими дополнительными выходными на Троицу и День Конституции.

В июне 2020 года украинцы будут работать 20 дней, а оставшиеся 10 являются выходными.К календарным выходным дням прибавятся два дополнительных. В июне в Украине отмечают Троицу и День Конституции.Троицу отметят 7 июня, в воскресение. Поэтому понедельник, 8 июня, станет дополнительным выходным в Украине.Еще один трехдневный уикенд ожидает украинцев 27-29 июня. Понедельник, 29 июня, станет выходным за День Конституции, который ежегодно отмечается 28 июня.