Ощущение сухости во рту в некоторых случаях может говорить о скрытно протекающих болезнях, – и речь идет не только о сахарном диабете.

Сухость во рту, не связанная с недостаточным питье воды, особенностями питания и похмельем, может указывать на различные болезни. Многим известно, что таким симптомом проявляется диабет.Сухость во рту у диабетиков связано с высоким содержанием сахара в крови и попытками организма избавиться от его излишков путем частого мочеиспускания. Кроме того, подобный эффект могут давать лекарства, которые необходимо принимать при данном заболевании.О каких еще болезнях может говорить ощущение сухости во рту?Повышение температуры в случае ОРВИ способствует обезвоживанию организма, последствием чего становится высыхание слизистых оболочек. Дополнительно сухости могут способствовать воспаления ротоглотки.Они сопровождаются нарушением функции органа, связанной с поддержание водно-солевого баланса. Проше говорят, в организме не задерживается вода. Это отражается на состоянии полости рта.Ревматоидный артрит, заболевания щитовидной железы (тиреотоксикоз), волчанка, при которых иммунитет начинает атаковать клетки собственного организма, также могут быть одной из причин проблемы.О них говорит сухость во рту, которую дополняет неприятный, горький или кислый, привкус.Среди других патологий, при которых может возникать повышенная сухость тканей ротовой полости медики называют ВИЧ/СПИД, железодефицитную анемию, болезнь Альцгеймера или Паркинсона, начинающийся инсульт, ревматоидный артрит.