Полиция разыскивает злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, ночью 16 мая в поселке Соколово Змеевского района области неизвестные подпалили автомобиль Lexus, который принадлежит местному 65-летнему фермеру.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства поджога и причастных к нему лиц.
 

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