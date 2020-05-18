Полиция разыскивает злоумышленников.Как сообщили в пресс-службе ГУНП, ночью 16 мая в поселке Соколово Змеевского района области неизвестные подпалили автомобиль Lexus, который принадлежит местному 65-летнему фермеру.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства поджога и причастных к нему лиц.