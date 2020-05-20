«Мы должны сделать науку не просто гордостью прошлого, а уверенным завтра» – народный депутат Украины Юлия Светличная поздравила украинских ученых с профессиональным праздником, Днем науки.С минувшую субботу Украина отмечала профессиональный праздник ученых, новаторов, разработчиков, целью которого является поддержка инициатив научного потенциала страны. По мнению народного депутата Украины Юлии Светличной, украинской наукой нужно не только гордиться – ее нужно поддерживать.
– В Украине много проблем, и иногда их действительно сложно решить. И мы обращаемся к опыту разных стран мира, чтобы найти хорошую идею или гениальное изобретение, а потом узнаем, что авторами этой идеи или изобретения являются украинцы. Оказывается, не нужно далеко ходить, нужно просто поддержать своих ученых, – говорит народный депутат.
Юлия Светличная считает, что лучшей поддержкой должна стать стратегия развития украинской науки.
– Вопрос не только в недостаточном финансировании – вопрос в отсутствии стратегии развития украинской науки, – подчеркивает народный депутат. – Вопрос в том, что мы не слышим ученых, а ведь именно их мнение должно быть решающим. Мы должны сделать науку не просто гордостью прошлого, а уверенным завтра. Государство должно гордиться и ценить то, что ценит весь мир. И мы обязательно сделаем это вместе. С Днем науки!
Будучи руководителем Харьковщины, Юлия Светличная всегда отмечала особое место харьковских ученых в развитии науки в Украине и подчеркивала необходимость прочной государственной поддержки отрасли. Развитие науки было одним из приоритетных направлений ее деятельности. Именно при поддержке Юлии Светличной в регионе создавались кластеры и другие площадки для взаимодействия ученых и предпринимателей, развивалось сотрудничество с иностранными коллегами-учеными, на базе ведущих вузов открывались научные парки, инновационные лабораторные центры, бизнес-инкубаторы, центры поддержки инноваций. Юлия Светличная всегда оказывала поддержку молодым ученым и прилагала немало усилий для популяризации научных достижений Харьковщины – премии, стипендии и другие поощрения для ученых в период ее губернаторства стали традицией.
В этом году ни один харьковский ученый не был отмечен государственной наградой. Как справедливо заметил проректор ХНУРЭ Василий Россихин, такое произошло впервые за долгие годы.