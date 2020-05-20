«Мы должны сделать науку не просто гордостью прошлого, а уверенным завтра» – народный депутат Украины Юлия Светличная поздравила украинских ученых с профессиональным праздником, Днем науки.

С минувшую субботу Украина отмечала профессиональный праздник ученых, новаторов, разработчиков, целью которого является поддержка инициатив научного потенциала страны. По мнению народного депутата Украины Юлии Светличной, украинской наукой нужно не только гордиться – ее нужно поддерживать.– В Украине много проблем, и иногда их действительно сложно решить. И мы обращаемся к опыту разных стран мира, чтобы найти хорошую идею или гениальное изобретение, а потом узнаем, что авторами этой идеи или изобретения являются украинцы. Оказывается, не нужно далеко ходить, нужно просто поддержать своих ученых, – говорит народный депутат.Юлия Светличная считает, что лучшей поддержкой должна стать стратегия развития украинской науки.– Вопрос не только в недостаточном финансировании – вопрос в отсутствии стратегии развития украинской науки, – подчеркивает народный депутат. – Вопрос в том, что мы не слышим ученых, а ведь именно их мнение должно быть решающим. Мы должны сделать науку не просто гордостью прошлого, а уверенным завтра. Государство должно гордиться и ценить то, что ценит весь мир. И мы обязательно сделаем это вместе. С Днем науки!Будучи руководителем Харьковщины, Юлия Светличная всегда отмечала особое место харьковских ученых в развитии науки в Украине и подчеркивала необходимость прочной государственной поддержки отрасли. Развитие науки было одним из приоритетных направлений ее деятельности. Именно при поддержке Юлии Светличной в регионе создавались кластеры и другие площадки для взаимодействия ученых и предпринимателей, развивалось сотрудничество с иностранными коллегами-учеными, на базе ведущих вузов открывались научные парки, инновационные лабораторные центры, бизнес-инкубаторы, центры поддержки инноваций. Юлия Светличная всегда оказывала поддержку молодым ученым и прилагала немало усилий для популяризации научных достижений Харьковщины – премии, стипендии и другие поощрения для ученых в период ее губернаторства стали традицией.В этом году ни один харьковский ученый не был отмечен государственной наградой. Как справедливо заметил проректор ХНУРЭ Василий Россихин, такое произошло впервые за долгие годы.