Метро и междугородний транспорт в Украине откроют на третьем этапе послабления карантина – возможно, в середине лета. До прохождения пика эпидемии коронавируса это невозможно.

– Метро и междугородний транспорт – это очень важный вопрос. Мы еще не прошли пик заболеваемости и представьте, что два миллиона людей собираются в вагонах. Это очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт могут стать катализатором распространения заболевания, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала 1+1.На вопрос, можно ли надеяться, что транспорт заработает к середине лета, премьер ответил, что он оптимист, поэтому хочет надеяться, что, возможно, немного раньше.По словам главного санврача Виктора Ляшко, метро откроют, когда в течение десяти дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания коронавирусом будет меньше пяти на область. Он предупредил в эфире UA: Українське радіо, что метрополитен в Харькове, Киеве и Днепре, запустят, возможно, не одновременно – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городах.Он также отметил, что не поддержит введение пропускной системы в метро. Как пояснил чиновник, опыт западных стран показывает: при использовании спецпропусков у турникетов скапливается много людей, и это гораздо хуже, чем пребывание пассажиров в вагонах или на перронах.Главный санврач сообщил, что вопрос открытия метро будет рассматриваться 25 мая на заседании правительства.