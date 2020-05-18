Пожилые люди неохотно занимаются физическими упражнениями, так как последнее, чего они хотят, это получить травмы. Однако эксперты в области здравоохранения из США настоятельно рекомендуют силовые тренировки с отягощениями для повышения благополучия и продолжительности жизни пожилых людей.В статье для Journal of Strength and Conditioning Research ученые подробно рассказывается о пользе для здоровья, которую пожилые люди могут получить от силовых тренировок, и о том, как это может способствовать здоровому старению.
Почему силовые тренировки важны в пожилом возрасте?
Нельзя отрицать, что старение постепенно наносит вред организму. Даже если у вас нет хронического заболевания, старение связано со многими биологическими изменениями, которые могут привести к снижению массы, силы и функции скелетных мышц. Эти потери «снижают физиологическую устойчивость и повышают уязвимость к катастрофическим явлениям».
Согласно исследованиям, тренировки с отягощениями является «мощной моделью», которая поможет предотвратить потерю мышечной силы и массы у пожилых людей.
Потенциальные преимущества тренировок с отягощениями дадут:
- улучшение физического функционирования;
- повышение мобильности;
- чувство силы и независимости в повседневных делах;
- улучшение функций сердечно-сосудистой системы;
- стимуляцию работы мозга.
- повышение качества жизни и ее продолжительности.
Если вы хотите попробовать тренировки с отягощениями, начните с двух или трех силовых тренировок в неделю продолжительностью от 15 до 30 минут. Предварительно проконсультируйтесь с врачом.