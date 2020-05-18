Пожилые люди неохотно занимаются физическими упражнениями, так как последнее, чего они хотят, это получить травмы. Однако эксперты в области здравоохранения из США настоятельно рекомендуют силовые тренировки с отягощениями для повышения благополучия и продолжительности жизни пожилых людей.

В статье для Journal of Strength and Conditioning Research ученые подробно рассказывается о пользе для здоровья, которую пожилые люди могут получить от силовых тренировок, и о том, как это может способствовать здоровому старению.Нельзя отрицать, что старение постепенно наносит вред организму. Даже если у вас нет хронического заболевания, старение связано со многими биологическими изменениями, которые могут привести к снижению массы, силы и функции скелетных мышц. Эти потери «снижают физиологическую устойчивость и повышают уязвимость к катастрофическим явлениям».Согласно исследованиям, тренировки с отягощениями является «мощной моделью», которая поможет предотвратить потерю мышечной силы и массы у пожилых людей.Потенциальные преимущества тренировок с отягощениями дадут:- улучшение физического функционирования;- повышение мобильности;- чувство силы и независимости в повседневных делах;- улучшение функций сердечно-сосудистой системы;- стимуляцию работы мозга.- повышение качества жизни и ее продолжительности.Если вы хотите попробовать тренировки с отягощениями, начните с двух или трех силовых тренировок в неделю продолжительностью от 15 до 30 минут. Предварительно проконсультируйтесь с врачом.