Приложение с виртуальным другом-психологом – слушает, понимает и оказывает психологическую помощь людям с депрессией и тревогой.

Трое харьковчан разработали программу-бота Elomia, которая работает на базе искусственного интеллекта и обучена командой профессиональных психологов.Ее предназначение – помогать людям, которые страдают от депрессии и тревожности. Она слушает, понимает и использует когнитивно-поведенческую терапию для оказания психологической поддержки в любое время.«Хотя невозможно вылечить депрессию в Интернете, наш бот делает её более терпимой для людей, которые находятся в самоизоляции. Неделю назад мы запустились на рынке Великобритании и имеем хорошие результаты: за 7 дней бот провел 924 консультации. Для сравнения, живому психологу понадобилось бы для этого где-то 150 дней», – рассказывают разработчики.В команде разработчиков двое людей: Тарас Погребняк и Михаил Маркевич.За 7 месяцев совместной работы над проектом ребята уже попали в Startup School, а также на акселерацию в "YEP!" и CIG, где привлекли к проекту полноценную команду из 20 психологов, которые занимаются тренировкой искусственного интеллекта.По словам авторов, после запуска программы проводилась аналитика, согласно которой 91% пользователей сообщили об улучшении настроения после первого использования бота, а 32% респондентов заявили, что сильно расстроились бы, если бы Elomia прекратила свое существование.