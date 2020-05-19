Законодатели собираются обязать украинские АЗС разбавлять бензин спиртом. Однако эксперты утверждают, что подобная инициатива депутатов от «Слуги народа» лишит потребителя не только права выбора, но и автомобиля.Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал к рассмотрению в первом чтении проект закона об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в сфере транспорта (№3356).
Какую цель преследуют депутаты?
Документ предусматривает обязательное добавление к бензину в Украине жидкого биотоплива — биоэтанола. С 1 июля 2021 года его доля в объеме топлива должна составлять не менее 5%. Отмечается, что это не будет касаться топлива с октановым числом 98 и выше, а также бензина, поставляемого для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.
Авторы законопроекта уверяют, что качество топлива от этого хуже не станет. У топливного эксперта, генерального директора торгового дома Sunoil Леонида Косянчука на этот счет иное мнение.
— У меня негативное отношение к данной инициативе, — говорит эксперт. — Скажу больше: за последние десять лет это уже четвертая или пятая попытка протолкнуть обязательное добавление биоэтанола в топливо. Какую цель преследуют депутаты, видно невооруженным глазом — лоббирование интересов производителей спирта. Внедрение этой инициативы позволит спланировать устойчивый сбыт.
Вместо бензина – расслоившееся топливо
По словам Леонида Косянчука, бензин, разбавленный биоэтанолом, может попросту убить автомобиль.
— Объясняю, чтобы было понятно всем. Это как если бы обязали добавлять самогон во все алкогольные напитки, включая французские коньяки «Мартель» и «Хеннесси». Ерунда полная, — считает директор Sunoil. – Понятно, что разбавленный биоэтанолом бензин небезопасен для автомобиля.
Во-первых, такая смесь долго храниться не может.
— Если вы залили бензин с содержанием этанола (и еще неизвестно, когда он был смешан) и сразу же поехали из Киева в Харьков или в Одессу, вытопив за дорогу весь бак, – это еще полбеды. А если залили бак и уехали в отпуск на месяц, то вернувшись, вы обнаружите в баке вместо 95-го бензина 92-й плюс этанол и воду. И даже применение различных ингибиторов в этом случае ничего не даст, — утверждает Леонид Косянчук.
Именно поэтому, отмечает эксперт, в законопроекте все-таки есть оговорка — за исключением госрезерва, армии и так далее.
— Они понимают, что такой бензин не может долго храниться, поскольку очень гигроскопичен, — уточняет Леонид Косянчук. — У нас 40% отечественного бензина и 60% — импортного. Заказали мы, допустим, бензин за рубежом. Там добавили биоэтанол, потом бензин пока доехал, пока его развезли по нефтебазам, затем по автозаправочным станциям... И что это будет? Расслоившееся топливо!
Потребителя лишают права выбора
По словам специалиста, подобные эксперименты уже проводились в Германии. Но там на АЗС было установлено специальное устройство, с помощью которого биоэтанол добавлялся прямо в момент заправки. То есть бензин, который находился на хранении, не содержал этой добавки.
Кроме того, биоэтанол – а это спирт — работает как растворитель.
— Далеко не все автомобили выдержат растворитель в бензине, — продолжает топливный эксперт. — Могут выйти из строя различные прокладки, клапаны и так далее, которые не допускают использования спирта, поскольку он будет растворять и портить их. Это может привести к весьма плачевным последствиям, вплоть до того, что машина может загореться.
Более того, инициатива «Слуги народа» нарушает закон Украины «О защите прав потребителей».
— Право на жизнь должны иметь и бензин с биоэтанолом, и чистый бензин. Поскольку у потребителя должно быть гарантированное ему законом право выбора. В магазине покупатель может взять бутылку водки за 15 гривен, а может – за 150. А в ситуации с топливом автомобилистов лишают права выбора, навязывая исключительно разбавленный бензин, — замечает Леонид Косянчук. — Если все делать по-человечески, то выбор должен быть за потребителем. Хочешь с биоэтанолом – пожалуйста. Хочешь нормальный бензин, стандартный, на который есть технический регламент, — берешь его.
Вопросов больше, чем ответов
Абсурдность ситуации, по мнению эксперта, еще и в том, что это уже четвертая или пятая реинкарнация данного законопроекта при отсутствии стратегии Украины по развитию моторного биотоплива. Хотя этот вопрос, замечает Леонид Косянчук, уже давно назрел и перезрел.
И в очередной раз, по мнению эксперта, поражает непрофессионализм законотворцев от «Слуги народа».
— Кто выдумал эти «энергетические проценты»? Откуда они вообще взялись? Как это обеспечить? Как проконтролировать? И за счет чего все это сделать? – задается вопросами Леонид Косянчук. — Кто вообще считал пресловутые энергетические проценты? Где экономическое обоснование? Где расчет? Непонятно. Сегодня существует множество нерешенных вопросов, в частности нет действующего органа рыночного надзора. Сейчас предлагается забрать эти полномочия у Госэнергоэффективности и передать Госэкоинспекции. Там что – есть соответствующие специалисты, оборудование, лаборатории?
По мнению эксперта, только когда появятся ответы на эти вопросы и будут соблюдены права потребителя, можно вводить какие-то квоты, штрафы, санкции.
— Именно так делалось в Европе, — замечает Леонид Косянчук. — А не потому, что так кому-то захотелось и 20 депутатов из «Слуги народа» решили протолкнуть законопроект, который вызывает очень много вопросов.