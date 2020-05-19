Законодатели собираются обязать украинские АЗС разбавлять бензин спиртом. Однако эксперты утверждают, что подобная инициатива депутатов от «Слуги народа» лишит потребителя не только права выбора, но и автомобиля.

Какую цель преследуют депутаты?

Вместо бензина – расслоившееся топливо

Потребителя лишают права выбора

Вопросов больше, чем ответов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал к рассмотрению в первом чтении проект закона об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в сфере транспорта (№3356).Документ предусматривает обязательное добавление к бензину в Украине жидкого биотоплива — биоэтанола. С 1 июля 2021 года его доля в объеме топлива должна составлять не менее 5%. Отмечается, что это не будет касаться топлива с октановым числом 98 и выше, а также бензина, поставляемого для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.Авторы законопроекта уверяют, что качество топлива от этого хуже не станет. У топливного эксперта, генерального директора торгового дома Sunoil Леонида Косянчука на этот счет иное мнение.— У меня негативное отношение к данной инициативе, — говорит эксперт. — Скажу больше: за последние десять лет это уже четвертая или пятая попытка протолкнуть обязательное добавление биоэтанола в топливо. Какую цель преследуют депутаты, видно невооруженным глазом — лоббирование интересов производителей спирта. Внедрение этой инициативы позволит спланировать устойчивый сбыт.По словам Леонида Косянчука, бензин, разбавленный биоэтанолом, может попросту убить автомобиль.— Объясняю, чтобы было понятно всем. Это как если бы обязали добавлять самогон во все алкогольные напитки, включая французские коньяки «Мартель» и «Хеннесси». Ерунда полная, — считает директор Sunoil. – Понятно, что разбавленный биоэтанолом бензин небезопасен для автомобиля.Во-первых, такая смесь долго храниться не может.— Если вы залили бензин с содержанием этанола (и еще неизвестно, когда он был смешан) и сразу же поехали из Киева в Харьков или в Одессу, вытопив за дорогу весь бак, – это еще полбеды. А если залили бак и уехали в отпуск на месяц, то вернувшись, вы обнаружите в баке вместо 95-го бензина 92-й плюс этанол и воду. И даже применение различных ингибиторов в этом случае ничего не даст, — утверждает Леонид Косянчук.Именно поэтому, отмечает эксперт, в законопроекте все-таки есть оговорка — за исключением госрезерва, армии и так далее.— Они понимают, что такой бензин не может долго храниться, поскольку очень гигроскопичен, — уточняет Леонид Косянчук. — У нас 40% отечественного бензина и 60% — импортного. Заказали мы, допустим, бензин за рубежом. Там добавили биоэтанол, потом бензин пока доехал, пока его развезли по нефтебазам, затем по автозаправочным станциям... И что это будет? Расслоившееся топливо!По словам специалиста, подобные эксперименты уже проводились в Германии. Но там на АЗС было установлено специальное устройство, с помощью которого биоэтанол добавлялся прямо в момент заправки. То есть бензин, который находился на хранении, не содержал этой добавки.Кроме того, биоэтанол – а это спирт — работает как растворитель.— Далеко не все автомобили выдержат растворитель в бензине, — продолжает топливный эксперт. — Могут выйти из строя различные прокладки, клапаны и так далее, которые не допускают использования спирта, поскольку он будет растворять и портить их. Это может привести к весьма плачевным последствиям, вплоть до того, что машина может загореться.Более того, инициатива «Слуги народа» нарушает закон Украины «О защите прав потребителей».— Право на жизнь должны иметь и бензин с биоэтанолом, и чистый бензин. Поскольку у потребителя должно быть гарантированное ему законом право выбора. В магазине покупатель может взять бутылку водки за 15 гривен, а может – за 150. А в ситуации с топливом автомобилистов лишают права выбора, навязывая исключительно разбавленный бензин, — замечает Леонид Косянчук. — Если все делать по-человечески, то выбор должен быть за потребителем. Хочешь с биоэтанолом – пожалуйста. Хочешь нормальный бензин, стандартный, на который есть технический регламент, — берешь его.Абсурдность ситуации, по мнению эксперта, еще и в том, что это уже четвертая или пятая реинкарнация данного законопроекта при отсутствии стратегии Украины по развитию моторного биотоплива. Хотя этот вопрос, замечает Леонид Косянчук, уже давно назрел и перезрел.И в очередной раз, по мнению эксперта, поражает непрофессионализм законотворцев от «Слуги народа».— Кто выдумал эти «энергетические проценты»? Откуда они вообще взялись? Как это обеспечить? Как проконтролировать? И за счет чего все это сделать? – задается вопросами Леонид Косянчук. — Кто вообще считал пресловутые энергетические проценты? Где экономическое обоснование? Где расчет? Непонятно. Сегодня существует множество нерешенных вопросов, в частности нет действующего органа рыночного надзора. Сейчас предлагается забрать эти полномочия у Госэнергоэффективности и передать Госэкоинспекции. Там что – есть соответствующие специалисты, оборудование, лаборатории?По мнению эксперта, только когда появятся ответы на эти вопросы и будут соблюдены права потребителя, можно вводить какие-то квоты, штрафы, санкции.— Именно так делалось в Европе, — замечает Леонид Косянчук. — А не потому, что так кому-то захотелось и 20 депутатов из «Слуги народа» решили протолкнуть законопроект, который вызывает очень много вопросов.