Предприниматели, которые в период карантина были вынуждены приостановить свою деятельность, могут получить пособие по частичной безработице. В каком размере и куда обращаться, выяснял «Вечерний Харьков».Владелица салона красоты Елена с момента введения карантина свою деятельность прекратила.
– Я честно сидела на карантине. Знаю, что некоторые мои коллеги подрабатывали подпольно, я же салон закрыла и уехала в пригород к родителям. Вернулась, когда услышала, что будет смягчение ограничений и мы сможем вновь официально работать. Нужно было и рабочие места подготовить, и постоянным клиентам о себе напомнить, – говорит Елена.
За все приходилось платить
Несмотря на то что за 50 дней простоя салон не заработал ни копейки, единый социальных взнос за троих наемных сотрудников Елена платила. Также она оплачивала 50% аренды помещения.
– Спасибо хозяйке, что пошла хотя бы на такие уступки. В некоторых салонах девочки за весь период карантина заплатили аренду по полной программе, – рассказывает Елена.
За это время финансовая подушка безопасности предпринимателя исхудала донельзя.
– Хоть и сидела в деревне, но за все приходилось платить – за аренду, ЕСВ, коммуналку, продукты. Плюс родители немолодые – нужны лекарства. Если не работаешь, деньги тают мгновенно, – признается хозяйка салона.
Необходимо обратиться в центр занятости
Малые и средние предприятия, которые из-за карантина были вынуждены остановить или сократить деятельность, имеют право на получение пособия по частичной безработице. Этот вид поддержки позволяет бизнесу компенсировать затраты и исчисляется за каждый час потерянного рабочего времени из расчета 2/3 тарифной ставки оклада работника, но в размере не большем, чем минимальная зарплата (4723 гривны), сообщили в Харьковском областном центре занятости.
Предприятиям, которые хотят получить помощь, необходимо обратиться в центр занятости по месту уплаты единого социального взноса. Заинтересованные работодатели, если они платили ЕСВ в течение последних шести месяцев, должны подать пакет документов. В течение трех рабочих дней соответствующий центр занятости обязан принять решение о предоставлении помощи и в случае положительного решения заключить договор с работодателем.
Выделено 400 миллионов гривен
Работодатель предоставляет в ЦЗ сведения о лицах, у которых возникло право на пособие, и ЦЗ в течение трех рабочих дней после получения средств на свой счет перечисляет их работодателю. А тот, в свою очередь, выплачивает деньги работникам в срок не более трех рабочих дней после их поступления по отдельной платежной ведомости.
– Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины выделил Харьковской области на пособия по частичной безработице 400 миллионов гривен, – говорит директор Харьковского областного центра занятости Владимира Миненко.
Где получить подробную информацию?
Адреса и телефоны базовых центров занятости и филиала Харьковского областного центра занятости можно найти на сайте областного центра занятости: kha.dcz.gov.ua. С критериями, которым должна соответствовать компания, можно ознакомиться в инструкции, опубликованной на сайте Государственного центра занятости: dcz.gov.ua.