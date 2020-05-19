Предприниматели, которые в период карантина были вынуждены приостановить свою деятельность, могут получить пособие по частичной безработице. В каком размере и куда обращаться, выяснял «Вечерний Харьков».

За все приходилось платить

Необходимо обратиться в центр занятости

Выделено 400 миллионов гривен

Где получить подробную информацию?

Владелица салона красоты Елена с момента введения карантина свою деятельность прекратила.– Я честно сидела на карантине. Знаю, что некоторые мои коллеги подрабатывали подпольно, я же салон закрыла и уехала в пригород к родителям. Вернулась, когда услышала, что будет смягчение ограничений и мы сможем вновь официально работать. Нужно было и рабочие места подготовить, и постоянным клиентам о себе напомнить, – говорит Елена.Несмотря на то что за 50 дней простоя салон не заработал ни копейки, единый социальных взнос за троих наемных сотрудников Елена платила. Также она оплачивала 50% аренды помещения.– Спасибо хозяйке, что пошла хотя бы на такие уступки. В некоторых салонах девочки за весь период карантина заплатили аренду по полной программе, – рассказывает Елена.За это время финансовая подушка безопасности предпринимателя исхудала донельзя.– Хоть и сидела в деревне, но за все приходилось платить – за аренду, ЕСВ, коммуналку, продукты. Плюс родители немолодые – нужны лекарства. Если не работаешь, деньги тают мгновенно, – признается хозяйка салона.Малые и средние предприятия, которые из-за карантина были вынуждены остановить или сократить деятельность, имеют право на получение пособия по частичной безработице. Этот вид поддержки позволяет бизнесу компенсировать затраты и исчисляется за каждый час потерянного рабочего времени из расчета 2/3 тарифной ставки оклада работника, но в размере не большем, чем минимальная зарплата (4723 гривны), сообщили в Харьковском областном центре занятости.Предприятиям, которые хотят получить помощь, необходимо обратиться в центр занятости по месту уплаты единого социального взноса. Заинтересованные работодатели, если они платили ЕСВ в течение последних шести месяцев, должны подать пакет документов. В течение трех рабочих дней соответствующий центр занятости обязан принять решение о предоставлении помощи и в случае положительного решения заключить договор с работодателем.Работодатель предоставляет в ЦЗ сведения о лицах, у которых возникло право на пособие, и ЦЗ в течение трех рабочих дней после получения средств на свой счет перечисляет их работодателю. А тот, в свою очередь, выплачивает деньги работникам в срок не более трех рабочих дней после их поступления по отдельной платежной ведомости.– Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины выделил Харьковской области на пособия по частичной безработице 400 миллионов гривен, – говорит директор Харьковского областного центра занятости Владимира Миненко.Адреса и телефоны базовых центров занятости и филиала Харьковского областного центра занятости можно найти на сайте областного центра занятости: kha.dcz.gov.ua. С критериями, которым должна соответствовать компания, можно ознакомиться в инструкции, опубликованной на сайте Государственного центра занятости: dcz.gov.ua.