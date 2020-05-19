Семена подсолнечника и тыквы давно и прочно закрепились в меню украинцев, но воспринимаются не как источник полезных веществ, а скорее как лакомство или способ скоротать время.

Семечки чаще всего употребляют сильно прожаренными, что разрушает в них питательные вещества. Если же есть их в сыром виде, да еще добавить в рацион несколько других видов семян (например, в салаты), вполне можно насытит организм массой полезных веществ и сохранить здоровье на долгие годы.К примеру, семена льна, богатые клетчаткой, разнообразными витаминами и минералами, способны помешать развитию воспаления и подавить образование раковых клеток. Кроме того, с их помощью можно нормализовать гормональный фон, уменьшить неприятные ощущения при ПМС и климаксе, улучшить пищеварение и подавить излишний аппетит.А вот семена кунжута, кроме того что придают пище пикантный вкус, помогут организму справиться с лишним холестерином, высоким давлением и сбоями в работе печени.Очень полезны и виноградные косточки, которые многие – особенно дети – предпочитают выплевывать. Между тем вещества, содержащиеся в косточках, защищают сердце от многих болезней, приводят в норму давление и улучшают состав крови.Ну а чемпионом по содержанию всяческих полезностей диетологи признают семена конопли. В них, кстати, совсем нет наркотических веществ. Зато есть полный набор аминокислот, и жирные кислоты, и простые белки. Но главное – все выдержано в идеальных для человеческого организма пропорциях. Именно благодаря этому конопляные семена повышают иммунитет, защищают сердце и сосуды от вредных воздействий и помогают коже оставаться молодой и упругой.