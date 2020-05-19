Ученые из американского Принстонского университета назвали занятие, которое делает людей счастливее во время карантина, введенного из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Как считают эксперты, это домашнее садоводство или огородничество, пишет Science Direct.Специалисты провели исследование, во время которого изучали, как влияют на самочувствие 370 жителей США повседневные дела, такие как шопинг, прогулки, поездки на общественном транспорте, хобби и т.п.Во время наблюдений было установлено, что некоторые участники исследования около двух часов в неделю дома занимаются садом или огородом. И оказалось, что у этих людей наиболее высокий уровень счастья и именно они испытывают удовлетворение, счастье и чувство собственной значимости чаще, чем люди с другими хобби.О своем эмоциональном благополучии заявили также одинокие люди и те, у которых маленький доход."Зачем тратить деньги на реабилитационные центры, когда достаточно немного земли и совочка? Сажайте", - порекомендовали эксперты.