В государственном учреждении «Кременчугская воспитательная колония» подростки присоединились к празднованию Дня Европы. Воспитанники колонии приняли участие в игре-викторине «Европейские гонки».

Мероприятие состояло из пяти туров и прошло под девизом: «Мир похож на книгу, и тот, кто знает только свою страну, прошел в ней только первую страницу». Участники получили и систематизировали знания о европейских структурах – Совете Европы, Европейском суде по правам человека, Европейском Союзе, Европейском суде справедливости и других организациях, членом которых является или стремится быть Украина, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.Воспитанники имели возможность ознакомиться с историей создания Европейского Союза, его основными задачами и направлениями деятельности. Они также ознакомились с современными шагами нашего государства на пути в Европейский Союз, поговорили и об истории европейской интеграции. Участники расширили знания о европейских ценностях, институтах Европейского Союза и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, благодаря которой национальные органы законодательной и судебной власти получили в свое распоряжение документ, который помогает в принятии и применении законов.– Обсуждение вопросов викторины сопровождалось приятной эмоциональной атмосферой, живым обсуждением европейских ценностей, желанием воспитанников высказать свое мнение, поделиться знаниями о европейских организациях и международно-правовых документах. Подобные мероприятия способствуют повышению осведомленности воспитанников, их общего развития, – отметил начальник колонии Александр Сайко.