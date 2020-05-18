В США призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над аннексированным Крымом.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в заявлении к 76-й годовщине депортации крымских татар, говорится в Twitter представительства.Квин отметила, что депортация привела к страданиям и смерти многих тысяч крымских татар, и нынешние действия Кремля только обостряют ситуацию."Соединенные Штаты не признавали и не признают аннексию Крыма Россией. Наши санкции в отношении Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия вернет полуостров под контроль Украины. Наше обязательство по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимым", - говорится в сообщении.Американский дипломат призвала Россию прекратить "причинять страдания жителям Крыма"."Прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым - это Украина", - заявила она.В то же время представительство ЕС в Украине призвало Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму."Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконной аннексии полуострова Россией", - говорится в заявлении.